ELU 25 ⟩ Miks surutakse meile peale riigikirikut? Piiskop Urmas Viilma on justkui jumalaheitemasin ilmalikus riigis.

Mäletate, kui kriisipiirangud tulid, kostis kõige kõvemat õiendamist peapiiskop Urmas Viilmaa suust, kes ei tahtnud kuuldagi, et jumalateenistus on suvaline inimeste kogunemine? Jumalateenistusel toimub massikontakt samamoodi nagu siis, kui noored aelevad karjakaupa ööklubis või spordivõistlustel. Aga kus sa sellega. Kiriku direktor tahtis eristaatust.

Mille kurjavaimu pärast tolgendab kodanik Viilma risti jalus igal pool, kui on mingi väljavaade valitsuselt raha nuiata?

Kiriku "rahvakogunemisi" ei saavat millegagi võrrelda, see pakub inimestele tuge, seletas Viilma. Kurat küll. Kõik asjad pakuvad tuge, ööklubides hüppamine ja jõusaalis rahmeldamine täpselt samamoodi. Aga ei – kirikule on vaja erand teha. Sihukene asi muudab valvsaks. Mis asjaoludel on kristlased teistest ülemad või paremad?

Ärge ainult minu tegude järgi tehke!

See on üks näide järjest häälekamaks muutuva luteri kiriku ja selle mänedžeri Urmas Viilmaa viimaste aastate toimetamisest.

Mille kurjavaimu pärast tolgendab üks teatav kodanik Viilma risti jalus igal pool, kui on mingi väljavaade endale plusspunkte saada teatavate poliitiliste äärmuste esindajate käest, või valitsuselt raha nuiata, aga kui küsimused lähevad sotsiaalpoliitilise olukorra parandamise või mingite reaalselt vajalike tegude peale, on toosinane järsku nähtamatum, kui Toskaana juuksenõel ühest teatavast Ugala kultuslavastusest?

Jumalateenistusel toimub massikontakt samamoodi nagu siis, kui noored aelevad karjakaupa ööklubis või spordivõistlustel.

Võtame siis veel ühe näite, kui Viilmaa äkki – krapsti! – avalikkuse ette hüppas. Sest oli võimalik raha saada. Oli teine kaenlasse võtnud mingi hiina ime läbi terve Eesti Kirikute Nõukogu, ja nõudis valjuhäälselt, et riik annaks koroonatoetusi ka kirikutele, sest kirikud jäid ilma turistidelt saadavast rahast. Halloo, ennast jumala suursaadikukspidav Urmas! Usuorganisatsioonid on mittetulundusühingud ja seega peaksid justkui saama peamise osa oma sissetulekutest nende käest, kes võtavad kätte ja täiesti vabatahtlikult annetavad neile, mitte äriühingud, kelle eesmärk on kasumit teenida! See on vahepeal ilmselt meelest ära läinud.

No millal te marssisite sisse kuskile restorani või spaasse, ütlesite et “ma ei kavatse teie teenuseid tarbida, aga siin on 20 eurot, tehke sellega, mis tahate”? Ei juhtu sihukest asja ju ometi?

Reaalsus 80 aastat hiljem

Siinkohal paneme hoolega tähele, et teiste kristlike konfessioonide esiisikud on esinenud täpselt nulli nõudmisega riigi suunas, ja on üldse vait nagu kuldid rukkis. Ma olen täiesti veendunud, et pea keegi selle artikli lugejaist ei saaks isegi vägivalla ähvardusel ära nimetada näiteks viie Eesti Kirikute Nõukokku kuuluva organisatsiooni juhti. Sest needsinased kipuvad aru saama, mis riigis ja mis ajastus nad elavad. Rohkem kui üks neist ristib ainult täiskasvanud inimesi, st kiriku liikmeks astumiseks on vaja inimese enda vaba tahet ja otsust.