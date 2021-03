SKANDAAL TOKYOS ⟩ Olümpiamängude loovjuht tahtis, et kuulus näitlejanna mängiks siga

Ameti mahapaneku põhjuseks oli kolmapäeval avaldatud raport, milles viidatakse sellele, et Sasaki tegi seksistliku solvangu. Nimelt tegi ta ettepaneku, et Jaapani pluss-suuruses näitlejanna Naomi Watanabe võiks avatseremoonial esineda «olümpiaseana» («Olympig»). Watanabe on Jaapanis väga kuulus ja populaarne meelelahutaja.