Brigitte Susanne Hunt elu halvimast kohtingust: ma olin šokis

«Ma ei täpsustaks ajaliselt, millal see oli, aga ma olin juba kuulus,» meenutas Hunt. «Me tutvusime ühise tuttava juures. Kui algselt jutt klappis ja sel õhtul oli väga tore rääkida, siis läksime paar päeva hiljem koos sööma.»

«Ma ei oska isegi energeetiliselt kuidagi selgitada, kuidas ma end tundsin. See kutt, kellega ma sööma läksin, saate aru, tal reaalselt lõug värises, sest ta oli nii starstruck (kuulsusega kohtumisest närvis - toim.) - see oli nii hirmus,» paljastas naine.

«Esimesel õhtul kui me kohtusime tundus ta üliviiskakas, julge, selline inspireeriv, tark inimene. Ja siis kui ma nägin, et ta mõnitas mehi, kes ennast meigivad… Ta oli kuidagi nii nõme! Ma olin täiesti šokis!»

Brigitte sõnul oli mees staariga kohtingul olleks nii närvis, et ei suutnud isegi suhelda. «Ma tundsin ennast nii ebamugavalt, et ma lasin oma sõbrannal helistada ja öelda, et ta emaga juhtus midagi ja ma pean kohe ära minema,» rääkis Hunt. «Ärme jää sõpradeks ja liigume eluga edasi,» lisas ta.