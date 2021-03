Instastaar Anita Sibul: kõige taga, mis ma ütlen, on ajalugu, faktid ja teadustöö

Sibul rääkis taskuhäälingus, et tema meelest on näiteks kohtingul käies igati loogiline, kui mees on see, kes õhtusöögi eest maksab. «Ma olen väga erinevate inimestega kohtingul käinud, kõik nad on oma elus väga palju saavutanud ja kordagi pole olnud küsimust, kes õhtusöögi eest maksab,» ütles sisulooja. «See on elementaarne! Me ei peaks selle üle vaidlemagi. Õhtusöök on viimane koht, kus ma peaksin oma iseseisvust tõestama hakkama,» lisas ta.

«Ma ütleks, et olen traditsiooniline. Tavaliselt mõeldakse selle all, kuidas vanasti oli. Minu meelest on väga okei, peaaegu nõutud, et mees on see, kes maksab õhtusöögi eest ja mees on see, kes ajab naist taga, sest bioloogiliselt lihtsalt on nii,» jätkas Sibul.