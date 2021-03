VIDEO ⟩ Teadlaste arvates ei ole kosmilisel pannkoogil tulnukate laevaga midagi pistmist

Desch lisas, et kuna tegemist on väga mõistatusliku objektiga, siis on arusaadav, miks tekksid spekulatsioonid meie süsteemi välisest tsivilisatsioonist ja nende laevast.

«Kõiki huvitab, kas väljapool meie süsteemi on ka elu ja selle tõttu on loogiline, et mõeldakse kuskilt kaugelt tulnud objektile kui võimalikule tunukate kosmoselaevale. Teadusliku selgituseni, et tegemist ok eksoplanedi tükiga, jõudsime kolme aastaga ja see ei ole teaduses just pikk aeg,» nentis astrofüüsik Desch.