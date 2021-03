Instagram toob Eesti kasutajateni kaks olulist uuendust.

Koostöös sisuloojate ja muusikaliste partneritega kogu maailmast, on Facebook ja Instagram loonud uue viisi, kuidas inimesed võiksid ühenduses olla ning oma tundeid jagada. Facebooki rakenduste perekonna kõige noorem funktsioon Reels on võimalus, kuidas seda teha läbi video ja muusika.

Mis on Instagram Reels?

Reels pakub võimalust luua ning avastada meelelahutuslikke lühivideoid. Selle funktsiooni abil on võimalik luua kuni 30-sekundilisi mitmetest klippidest koosnevaid videoid, millele saab lisada erinevaid helilisi ja visuaalseid efekte. Videoid saab jagada oma Instagrami seinale, avalikelt kontodelt postitatud lühivideod on kättesaadavad kogu Instagrami kogukonnale läbi uue Reelsi videotele pühendatud vahelehe.

Kui mujal maailmas on see funktsionaalsus juba mõnda aega toiminud, on tänasest võimalik Reelsi kasutada ka kõigil Eesti inimestel. Video saab salvestada otse Reelsi funktsioonis või kasutada selleks juba varem salvestatud klippe oma telefonist. Programmist leiab mitmeid huvitavaid tööriistu, kuidas oma videoid lõbusaks ja loominguliseks muuta. Mõned näited: