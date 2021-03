VIDEO ⟩ Põhjanaabrite meedia: ulmelises hoos Eesti hokimees on Soome liiga suurim üllataja

Ilta-Sanomat kirjeldab Robert Rooba edu kui tõelist tuhkatriinulugu. Jäähokiajakirjanik Sami Hoffren on kindel, et enne tänavuse hooaja algust ei leidunud ainsatki hokispetsialisti, kes oleks julgenud eestlast Soome liiga parimaks väravakütiks pakkuda.