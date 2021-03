KAUNIS PETTUS ⟩ Populaarne Jaapani mototšikk osutus 50-aastaseks meheks

Jaapanis tegutseb motohuviline, keda tuntakse Twitteris Azusagakuyuki nime all ning kellel on sotsiaalmeedias ligi 20 000 fänni. Ta postitab tuhandetele jälgijatele pilte, kus noor jaapanlanna poseerib mootorrataste kõrval või veedab aega garaažis, vahendab Daily Star.

Nüüd on aga selgunud, et noor mototšikk on hoopis 50-aastane mees! Pettuse paljastas Jaapani tõsielusaade, mille meeskond püüdis motohuvilise tänaval kinni ja palus tal kiivri peast võtta. Siis selgus, et kiivri all oli peidus pikajuukseline keskealine mees!