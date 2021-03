ERAKORDNE TABAMUS ⟩ Tallinna loomaaias pakuti hülgejumalatele ohvriandi?

Kuigi loomaaias on hülgebasseini küljes silt, mis keelab sinna münte visata, pole kuskil sõnagi sellest, et lapsi ei võiks üle basseiniääre upitada. Ja kui seda juba teha, siis ikka koos jalutuskäruga!

Postituse kommentaarium on vähemalt sama kirgas kui ülesvõte ise. «Ilm on nii hulluks läinud, et taevast sajab pisikesi poisse ja pussnuge,» kirjutab üks kommenteerija. «Kes enne kevade algust esimese lapse hülgejumalale ohverdab, saab aastaks ajaks rahaõnne,» lisab teine.

Leidub ka neid, kes on ise lapsepõlves samas kohas turnimas käinud. Üks neist kommenteeris: «Mis need hülged temaga ikka teevad, söövad ära?» Muidugi imestatakse ka selle üle, et loomaaed üldse pandeemia ajal avatud on.