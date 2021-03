Austraalia mürkmaolt saadi vastumürgi valmistamiseks rekordkogus mürki

Austraalia roomajatepargis on mürgiprogramm, mille käigus lüpstakse mürkmadusid, et teha nende mürgist vastumürki. Pildil on mürgikogumise anum (vasakul), kogutud maomürk ja mürgist tehtud vastumürk (paremal)

FOTO: /The Australian Reptile Park/Cover Images/Scanpix