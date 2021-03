VIDEO ⟩ Joe Biden: Putin on mõrvar, kes peab oma tegude eest vastutama

Biden sõnas, et tema silmis on Putin mõrvar, kes peab vastutama ja maksma oma tegude, kaasa arvatud USA presidendivalimistesse sekkumise eest, teatab afp.com.

«Venemaa suursaadik Washingtonis, Anatoli Antonov kutsuti Moskvasse konsultatsioonile, et arutada, kus suunas peaksid Venemaa ja USA suhted arenema ning kuidas me edaspidi USAga suhtleme,» teatas Venemaa välisministeerium.

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov teatas, et USA on süüdi selles, et Venemaa ja USA suhted halvenesid veelgi.