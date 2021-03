VIDEO ⟩ Hullumeelselt kihutav autojuht möödus Laagna teel isegi kiirabiautost

Videos on näha, kuidas öises Tallinnas pööraselt kihutatakse. Laagna teel kehtiv piirang on 70 km/h, kuid sõiduki spidomeeter näitab, et auto liikus kiirusega 180 km/h. Kõnekas on ka see, et kiirus oli piisavalt suur isegi kiirabiautost möödumiseks. Video postitati sotsiaalmeediasse eile, kuid millal täpselt kihutamine aset leidis, pole veel teada.