VIDEO ⟩ 2004. aastal tsunamis kadunud politseinik leiti 16 aastat hiljem elusalt

Nüüd ilmnes, et Abrip Asep on elus ja on 16 aastat olnud looduskatastroofist tekkinud närvivapustuse tõttu psühhiaatriahaiglas, teatab thesun.ie.

«See on uskumatu, sest ligi 17 aastat on möödunud. Teadsime, et ta hukkus ja meil puudusid andmed, et ta võib elus olla,» teatas pere pärast mehe leidmist.