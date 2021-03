PILDID ⟩ Austraaliasse krokodillifarmi ostnud moebränd tõi PETA poolpaljad aktivistid jälle tänavale

Aastaid Hermési vastu protestinud PETA pole aga moebrändi mõttemaailma muutnud ja tundub, et huvi selle hinnaliste käekottide vastu ei ole kuhugi kadunud. Sellele viitab tõsiasi, et alles hiljuti ostis moebränd endale Austraaliasse krokodillifarmi. Just see ost tõi PETA aktivistid 16. märtsil Hermési Melbourne'is asuva poe ette, kus maskides poolpaljad naised moebrändi tegevuse vastu protestisid.