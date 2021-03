KLÕPS ⟩ Ossa! Sellist Laura Põldveret ei ole sa küll varem näinud

«Kui asjad sinu sees muutuvad, muutuvad ka asjad sinu ümber,» kirjutas pigem tumedapäisena tuntud Laura Põldvere oma sotsiaalmeedia postituses.

Postituse ja pildiga avaldas Laura, et näeb sel kevadel hoopis teistsugune välja. «Minu kevad 2021 look on nüüd selline.. Kas peaksin ütlema, et olen nüüd punapea? Oranžpea?» küsis ta rõõmsalt.

Laura avaldas, et on muutusega väga rahul. «Igatahes, ma olen üliõnnelik, et julgesin enda tumedad juuksed korra seljataha jätta ja olla kreisi, hulljulge, vaba.»

Kõige lõpuks küsis Laura oma fännidelt, mida nad tema uuest juustevärvist arvavad.