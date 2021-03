Kannibaliskandaali sattunud USA näitlejat süüdistatakse vägistamises

Jaanuari alguses läksid Twitteris kulutulena liikvele vestluse kuvatõmmised, mis justkui tõestasid, et näitlejal Armie Hammeril (34) on kalduvused seksuaalse alatooniga kannibalismile. Sellele järgnesid kõhedad ülestunnistused Hammeri ekskallimatelt, kellest üks väitis, et näitleja tahtis tema ribi grillida ja selle ära süüa.