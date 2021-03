Kim Kardashiani ema võttis tütre lahutuse kohta sõna: see on ikka raske

Kardashianide matriarhi sõnul on iga lahutus raske. «Eriti asjaolu, et neil on palju lapsi,» lisas Kris.

«Meie peres on oluline üksteise toetamine ja armastamine. Me kõik tahame, et nad lihtsalt kokkuvõttes õnnelikud oleksid ja et lapsed õnnelikud oleksid. See on eesmärk.»

Kimi 65-aastase ema arvates on kõige tähtsam see, et kõigil läheks hästi. Kui Krisilt küsiti, kas lahutusega seonduvat näeb ka sarja «Keeping Up with the Kardashians» viimases hooajas, vastas ta salapäraselt «võib-olla».

«Kim tahtis sellega tegeleda perekeskis. Kui ta tunneb, et on valmis, siis ta ütleb avalikult kindlasti midagi,» ütles Kris, kergitades saladuseloori sellelt, kas Kim lahutuse teemal avalikult sõna võtab, vahendab People.

Seltskonnatäht Kim Kardashiani ja räppar Kanye Westi abieluprobleemidest on räägitud juba ammu, kuid Kim tegi asja ametlikuks veebruaris, kui andis sisse lahutuspaberid.

Väidetavalt soovib Kim, et tema ja Kanye jagaksid nende nelja lapse hooldusõigusi. Kanye olevat ühise hooldusõigusega nõus ja paar on valmis kasvatama lapsi lahus olles.