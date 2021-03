Taiwanis on inimesed tasuta sushi saamiseks võtnud nimeks Söö Lõhet

USA meedia teatel lubas restoran tasuta sushi't neile, kelle nimi sisaldab hiina sõna guiyu ehk lõhe. Sushi restorani kampaaniaga läks kaasa nii palju inimesi, et võimud palusid inimestele kaaluda, kas nime muutmine on ikka otstarbekas.

Restoraniketi Sushiro turundusjuht Dory Wang sõnas, et nende ühte restorani külastas 17. märtsil umbes 200 klienti, kellel oli nime sees sõna «lõhe».

Lõhe. Pilt on illustreeriv

«Meil on hea meel, et meie kampaania õnnestust ja inimesed tahavad võtta lisanimeks Lõhe,» teatas Wang.

Taiwani võimude sõnul on inimesi, kes on nõus tasuta sushi saamiseks oma nime ära muutma ja mitte vaid Lõhe lisama.

Nüüd on taiwanlasi, kes kannavad nime Kuum Lõhe, Kasta Lõhet Wasabisse, Söö Lõhet ja Ma Ei Saa Vastu Panna Kiusatusele Tasuta Lõhet Süüa. On ka neid, kelle nimes on teisi mereande, nagu krabi ja homaar.