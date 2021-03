ÜLLATUS! ⟩ Üksiklapsena kasvanud mees tegi DNA testi, mis paljastas šokeeriva saladuse

TikTokker Andy jagas oma profiilil enda DNA testi tulemusi. «Ma tegin DNA testi detsembris ja mõtlesin, et see on natuke imelik,» ütles mees.

Lapseeast saati on Andy teadnud, et ta on põhiliselt prantsuse ja inglise päritolu, kuid pärast DNA testi tegemist tuli välja, et mehes on palju iiri verd, mis tundus talle kahtlane.

Kui mees aga DNA testis nägi enda vanemate nimesid, pidi ta üllatusest pikali kukkuma - tema ema nime kõrval seisis tundmatu mehenimi. Sellega aga üllatused ei piirdunud. Pärast mehe nime otsimist avastas ta uudise, kuidas «spermadoonor pidutses oma 15 lapsega Mehhikos».

Andy oli kergelt öeldes šokeeritud: «ma arvasin kaks päeva tagasi, et olen üksiklaps ja nüüd sain teada, et mul on 30 õde-venda?»

Kuidas aga Andy vanemad olukorrale reageerisid? «Naljakas ongi see, et ma ostsin DNA testid endale ja oma vanematele jõulukingiks ja nad ei öelnud selle kohta toona midagi. Ja kui ma sain nüüd tulemused, siis nad ütlesid, et jah, see on tõsi.»