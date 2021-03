Pronksiaja kuninganna maeti võimsa hõbekrooniga

Arheoloogide teatel elas see naine El Argari kultuuri ajastul. El Argar on paik, millest leiti esimesed tõendid Hispaanias varase kultuuri ja ühiskonna kohta. Paiga avastas 1880. aastatel insenerist arheoloog Luis Siret ja ta vend Henri, teatab newscientist.com.

Barcelona ülikooli arheoloogi Roberto Rischi sõnul said arheoloogilised uuringud tagasilöögi Hispaania kodusõja (1936 – 1939) ja sellele järgnenud sõjaväelise diktatuuri ajal, mis kestis kuni 1975. aastani.

Risch ja tema kolleegid on mitu aastat kaevanud El Argari kultuuri alal La Almoloyas, kus asub arheoloogiapark. Nüüd leidsid nad ehitise, mis oli arvatavalt palee või valitsushoone.

«Tegemist oli suure hoonega, kuhu mahtus 50 – 55 inimest. Kuna seal puudusid kodumajapidamisele või templile viitavad esmed nagu anumate jäänused ja muu, siis sai see olla vaid võimuga seotud hoone,» selgitas Risch.

Arheoloogid leidsid hoone põranda alt maetuna naise ja mehe. Neil mõlemal oli rikkalikult hauapanuseid, mis näitavad, et nad mängisid pronksiaja ühiskonnas tähtsat rolli.

Arheoloog Christina Rihuete Herrada sõnul tegid nad mehele ja naisele DNA-testi, mis näitas, et nad ei ole suguluses, kuid arvatavalt olid nad abielus, olles abikaasad. Kuid nad on geneetiliselt sarnased väikese tüdrukuga, kes oli maetud teise hoonesse. Laps võis olla paari tütar.

Nii naise, mehe kui lapse hauapanused olid võimsad, eriti aga naise peas olnud hõbedast kroon. Lisaks olid tal kaks suurt hõbekõrvarõngast ja kaks hõbedast käevõru. Ta juures oli veel hõbeehteid. Arheoloogidemeeskond on veendunud, et tegemist oli naisvalitsejaga.

Arheoloog Rihuete Herrada sõnul arvasid nad ammu, et El Argari kultuuris olid naised juhid ehk võis olla matriarhaat.

Arheoloogid on ka varem leidnud selle kultuuri naisematuseid ja naistel on olnud hõbediadeemid, kuid nüüdne naiseleid erineb selle poolest, et hauas oli võimas kroon. Tegemist oli esimese korraga, mil midagi sellist El Argari kultuuri ajastu matmispaigast leiti.