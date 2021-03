VIDEO ⟩ Keha andis häirekella: Leedu vabavõitleja kukkus kaalumisel kokku

Kääbuskaalus võistlev Stoliarenko kehakaal oli sobiv, et võistelda kuni 61,5 kilo kaaluvate naiste seas. Kuid kui naine oli kaalult maha astumas, vedasid teda jalad taaskord alt.

UFC jättis matši ära ning Stoliarenko asetati kanderaamile ning viidi haiglasse. Hiljem ütles Stoliarenko Instagramis, et ta oli juba reede hommikul õiges kaalus. Probleemiks oligi see, et ta jõudis vajalikku kaalu liiga vara ning pidi 12 tundi kaalu hoidma.