VIDEO ⟩ Sven Soiver on koroonaviiruse tõttu uskumatult palju kaalust alla võtnud

Praeguseks on ta enesetunne õnneks paranenud. «Palavikku enam ei ole, aga röntgenis leiti, et on väike kopsupõletik,» rääkis ta TV3 veebis. «Ma ise tunnen ennast eelnevate päevadega võrreldes pigem hästi, ainult köha on natukene hullemaks läinud.»