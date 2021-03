Politsei uurib, miks Norra peaminister rikkus enda kehtestatud koroonapiiranguid

Solberg selgitas Norra riigiringhäälingule NRK, et ta pidas 24.veebruaril oma 60. juubelit ja kutsus 14 külalist. Norras ei tohi koroonaviiruse tõttu koguneda üle 10 inimese.

Solberg selgitas, et ta kutsus oma juubelile, mida tähistas Lõuna-Norras Geilo suusakeskuses, vaid oma perekonna ja sugulased. Esimesel õhtul olid külalised suusakeskuse restoranis, kuid Solberg ise siis kohal ei olnud, kuna pidi silmavaevuste tõttu külastama silmaarsti.

Järgmisel päeval oli Solberg kohal ja siis korraldas ta peo üüritud korteris. Norra peaminister selgitas, et ta tahtis seltskonna jagada laiali nii, et reegleid ei rikutaks, kuid seltskond jäi kokku, sest nii oli lõbusam.

«Neli inimest ei oleks tohtinud tulla. See oli minu viga ja ma vabandan,» kirjutas Solberg 18. märtsil sotsiaalmeedias.

Ta rõhutas samas, et peaministrina peab ta olema eeskujuks ja käituma vastutustundlikult.

Norras on koroonaviiruse diagnoosiga üle 85 000 inimese, viirushaigusest Covid-19 on paranenud ligi 18 000 inimest ja surnud on 648 inimest.