VIDEO ⟩ Mis juhtuks, kui Maa muutuks ootamatult kullaks?

Kui Maa mass oleks püsiv, kuid meie planeet muutuks kullaks, oleks see väga poorne. Seda seetõttu, et kulla tihedus on tavaoludes on 19,2 g/cm3, mis on mitu korda suurem, kui Maa keskmine tihedus, 5,51 g/cm3. Planeedi siseosa tohutu rõhu tõttu ei oleks aine kuigi pikka aega poorne, vaid hakkaks kiiresti lagunema.