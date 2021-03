KURB ⟩ Lohakad koeraomanikud kulutavad mänguväljakute rajamiseks vajalikku raha

Karistamise asemel otsustas Kristiine linnaosavalitsus panna üles hoopis häid koeraomanikke tunnustavad sildid, mis annavad eeskuju ka kõigile teistele. Sildil on kirjas «Aitäh, et hoolid!».

Kristiine linnaosa vanema Jaanuse Riibe sõnul teevad kevaditi meele rõõmsaks äsja tärganud kevadlilled, kuid tõrvatilgana meepotis rikuvad üldist vaatepilti lohakate koeraomanike mahajäetud kraam. «Veel hullem, kui keegi juhtub sinna sisse astuma. Kahjuks peame kulutama ressursse selleks, et prügistajate järelt linnaosa puhtaks rookida. Need töötunnid ja eurod võiksid minna hoopis suurema roheluse loomiseks, istepinkide paigaldamiseks, kõnniteede korrastamiseks või mänguväljakute rajamiseks. Kiidame tublisid lemmikloomasõpru, kes oma pereliikme järelt kenasti koristavad. Teistele paigaldasime meeldetuletuseks sildid, et nad oma lemmiku järelt peab koristama peremees, sest neljajalgne sõber seda ise teha ei oska», rõhutas Riibe.