ÜLLAS ⟩ Liis Lass tegeleb koroonaajal toreda heategevusega

Eesti muusika toetamiseks on Liis otsustanud, et ei võta koroonakriisi ajal Eesti muusikutelt ja produtsentidelt laulusõnade eest raha.

Samuti annab Liis Instagrami postituses teada, et on Brad Jurjensi ja Freddy Tominga uue loo sõnade autor. Postituse lõppu on lisanud ta teemaviite #toetaeestimuusikat.

Koos ansamblis Must Hunt musitseerivad kitarrist Brad Jurjens ja laulja Freddy Tomingas on valmis saanud uue loo nimega «Kolm on kohtuseadus». Loo muusika autor on Brad Jurjens, sõnad kirjutas Liis Lass.