Anne Smith Aaslaid nakatus raseduse lõpus koroonasse: politsei käis kontrollimas, et karm tõbi kodus püsiks

Aaslaid tunnistab, et ka tema arvas varem, et on piisavalt noor ja tervislik – viirus talle küll külge ei hakka! «Kui oled hingamisraskustega haiglas ning teadmatuses, mis edasi saama hakkab ja kuidas see kõik kõhubeebi ning sinu enda jaoks lõppeb, siis … Palju tervist kõigile! Hoiame ennast ja üksteist, palun,» koputab noor ema teiste südametunnistusele.