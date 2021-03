Kolm on kohtu seadus: instastaar Anita Sibul põrutas jälle välismaale

Instastaar ja juutuuber Anita Sibula kestev aasta on juba praegu üsna reisirohke. Jaanuari teises pooles käis eestlanna Maldiivi Vabariigis ehk troopilises saareriigis, kus ta nautis luksuslikku puhkust, millest Anita siiani oma Instagramis pilte jagab.

Veebruari lõpus põrutas Anita taas välismaale ja seekord oli sihtpaigaks Tenerife (Kanaari saared). Anita avaldas paar nädalat tagasi enda Instagrami-lugudes, et enne Eesti rangemate koroonapiirangute kehtestamist proovis ta oma Tenerfie reisi pikendada, kuid kõik oli juba broneeritud.

Kuid tundub, et päikseline Tenerife tõmbas instastaari ikkagi enda poole tagasi ja nüüd on Anita taas Kanaari saartele lennanud.

«AEG REISIDA! Tagasi Tenerifele, et nautida palmipuid, päikest ja muidugi luksust,» kirjutas Anita oma sotsiaalmeedias (postituse juurde lisatud foto on aga tehtud Maldiividel). Instastaar lubas reisimuljeid jagada oma Instagrami-lugudes. Instastaari profiililt leiab ka Anita eelmised reisimuljed, mis on kõik järelvaadatavad.