PILDID JA VIDEO ⟩ Venemaa teadlased otsivad teleskoobi abil Baikali järves neutriinosid

Neutriinoteleskoobi ehk -detektori Baikal Gigaton Volume Detector (Baikal-GVD) abil otsitakse neutriinosid, mis on peaaegu massita subatomaarsed osakesed, millel pole elektrilaengut. Neutriinod on igal pool, kuid nad on muu ainega väga harva ja nõrgalt vastasmõjus, mille tõttu on nende avastamine ülikeeruline, teatab livescience.com.