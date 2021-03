PILDID ⟩ Ulmeline lahingudroon lendab tuhandeid kilomeetreid tunnis ja maksab miljoneid

Kelley Airspace on erafirma, mis töötas välja seninägematu mehitamata lahingdrooni. Kuigi see relvaliik levib praegu sõjanduses kiirelt, ei ole relvastatud droone veel ülehelikiiruse võimelistena ehitatud.

Nagu võib arvata, võtab Noole hind aga silmist vee välja. Tüki hind ülatub nimelt üheksast miljonistkuni 16 miljoni dollarini . Sellisena on see vähemalt viis korda kallim kui edukalt kasutatud Türgi Bayraktar TB2, mis on aeglane, kuid maksab «vaid» kuni kaks miljonit dollarit.

Sellest hoolimata on firma saanud üle maailma juba 100 eeltellimust. Nool võib õhku tõusta, kaaludes täislaadungiga üle 16 tonni. Kelley rõhubki erinevalt teistest droonidest sellele, et see moon ülikiirelt teise maa otsa liigutada. Seni on nii kiiretest mehitamata õhusõidukitest vaid Hiina armees kasutusel WZ-8 luuredroon.