LOE LAULUSÕNU ⟩ Venemaa hakkab uurima, kas nende eurolugu õhutab viha meeste vastu

Venemaa tänavuseks eurolooks valiti lauljatari Manizha lugu «Russian Woman» ehk «Vene naine». Lugu valiti Venemaad esindama rahvahääletuse teel ning «Russian Woman» poolt hääletas 39,7 protsenti helistajatest. Eurovisiooni lauluvõistluse ametlikul Youtube'i kanalil on lugu kuulatud üle 4,5 miljoni korra.

29-aastane Manizha on lisaks lauljale ka aktivist, kes võitleb naiste ja pagulaste õiguste eest. Laulja eurolugu kiidab aga vene naiste tugevust, innustab neid olema rohkem iseseisvamad ja eirama seksistlikke vaateid, mis on seotud ilu, vanuse ja lastega, vahendab The Guardian.