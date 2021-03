GALERII ⟩ Tuntud eestlased tegid tähtsa sõnumi edastamiseks endale karmid «tätoveeringud»

«Jobu! Lehm!»: just selliseid sõnu kleepisid enda kehale sümboolse tätoveeringuna 13 tuntud eestlast ja sotsiaalmeedia staari, et võidelda kiusamise vastu. Nad edastasid teoga olulist sõnumit: kuigi need kleebitud tätoveeringud hajuvad, siis kiusatud lapsele võivad sarnased sõnad jätta jälje kogu eluks.

Näitleja ja muusiku Kristel Aaslaiu sõnul on suisa jahmatav, et pea iga viies laps peab Eestis kiusamist taluma. «Tahan meelde tuletada, et tegelikult on kiusamise vastane tegutsemine meie kõigi teha – märkame enda ümber toimuvat. Mõtleme sellele, kuidas käitume ja millist eeskuju näitame noortele. Ka noored ise on üksteisele eeskujuks ja saavad olukorda parandada, teadvustades, milline käitumine on okei ja milline ei ole. See on raske võitlus, aga kuskilt ja kuidagi peab sellega alustama,» tõdes Aaslaid.

Moekunstnik ja stilist Karolin Kuusik ei taha samuti olukorraga nii lihtsalt leppida. «Jagan mõtet, et kiusamisepisoodid koolis võivad olla sama püsivad ja jätta jäljed kogu eluks, nagu tindiga tehtud tätoveeringud,» tõdes Kuusik ja jätkas, «koolikiusamine langeb kahjuks just sellele perioodile inimese elus, kui ta on kõige haavatavam. Tegelikult on aga kiusamine vastik probleem, mis ei too mitte kellelegi kasu, küll aga tihtipeale silmaga nähtamatut valu ja kahju. Me ei tohiks seda pidada normaalseks osaks koolielust, vaid selle vastu tuleb järjepidevalt võidelda!»

Kiusamisvaba Kooli tegevus sõltub paljuski headest annetajatest FOTO: Kampaania

Kiusamise väljajuurimise nimel tegid Kiusamisvaba Kooli üleskutsel hiljuti ajutise tätoveeringu Helena Mang, Karin Larven, Mari Ojasaar, Ženja Fokin, Marilyn Jurman, Karolin Kuusik, Kristel Aaslaid, Merlin Miido, Jana Palm, Liisa Pärnpuu, Anna Lutter, Marimell ja Grete Paia.

Tuntuid eestlasi kaasas sihtasutus Kiusamisvaba Kool kampaania «Kiusamine jätab jälje kogu eluks» käigus. Kampaania autori Ingi Mihkelsoo sõnul on kampaania tänaseks lõppenud, kuid KiVa kiusuennetusprogrammi toel jätkub töö selle nimel, et ennetada kiusamist ja selle tagajärgi.

«Koolid on läinud üle distantsõppele, kuid laste vaimsed probleemid on pigem tõusuteel ja ka kiusamine ei ole selles olukorras kuhugi kadunud, vaid kolinud küberruumi üle. Selle ennetamisega tuleb aktiivselt tegeleda,» tõdes ta.