Eesti blogija Caroly Rohela kaebas kohtusse noore turundusblogija Erkki Meidla. Viimane kirjutas oma blogis suunamudijatest, kes kasutavad tema arvates ebaseaduslikke võtteid. Rohela sõnul oli Meidla blogipostitus aga pahatahtlik ja temast jäeti mulje, nagu oleks ta petis.

Blogija ja turundaja Erkki Meidla peab reisi- ja turundusblogi ItsErkki, kus avaldas 2019. aasta oktoobris postituse, mis ta tänavu kohtupinki viis. Meidla tutvustas blogis Facebookis loodud blogijate gruppi, mille liikmete eesmärk on Instagrami kontode nähtavust ja kaasatust suurendada.

Mida suurem on konto nähtavus, seda rohkemate inimesteni jõuavad sponsitud postitused ja seda lihtsam on suunamudijatel ettevõtetega koostöid saada. Meidla arvates peaks aga sisulooja olema oma töös nõnda osav, et ei pea postitustele Facebooki grupis laike nuiama.

Mees selgitas blogipostituses, kuidas sellised grupid toimivad. «Energiagrupp on vestlusring, kus sealsed osalejad postitavad oma uuest pildist lingi ja sellele peab panema like, comment & save (laik, kommentaar ja salvestamine – toim). Selliste liigutustega on võimalik ergutada ja näidata süsteemile, et postitus on ausalt megalahe ning seda peab veel rohkematele näitama,» kirjutas ta.

Meidla olevat liitunud blogijate grupiga ka ise. «Tuginedes piltidele, on grupi omanik Caroly Rohela, kes ka administreeris seda gruppi ning mind sealt välja viskas. Hilisemalt väitis, et temal sellist gruppi pole ning ta oli paugu otsas, kui puu käis,» kirjutas Meidla oma blogis. Rohkem Rohela nimi Meidla blogipostitusest läbi ei käi.

«Ma ausalt ei mõista, milleks teha koostööd selliste ettevõtete, blogide või influencer'itega (suunamudijatega – toim), kes kõik võltsivad andmeid ja näitavad, et megalahe on! Kuid tegelikult on seal üks komejant ning ebaseaduslik kaasatuse suurendamine,» kritiseeris Meidla suunamudijate tegevust.

Sama blogipostitusega tõttu kaebas Caroly Rohela 2019. aastal kohtusse ka Mariann Treimanni ehk Malluka. Treimannile laekus nõudekiri, mille järgi olevat ta Facebooki kommentaariumis Rohelat mõnitanud ja halvustanud. 2019. aasta novembris avaldatud blogipostituses jagas Mallukas esitatud nõudekirja täiskujul. Hiljem otsustas Rohela siiski kopsakast rahanõudest loobuda. Teine lugu oli Erkki Meidlaga, kellega kohtuteed käima hakati.

Blogija Caroly Rohela võttis ette kohtutee, kuna tundis, et temaga on käitutud ebaõiglaselt. FOTO: Sander Saard

Rohelat pommitatakse vihakirjadega

Rohela rääkis Elu24-le, et kaebas Meidla kohtusse, kuna tema blogipostitus olevat üles ehitatud pahatahtlikult ja kahjustanud Rohela mainet. «Inimesed seostavad tervet postitust minuga, kuigi kohtus väitis ta, et minu kohta käib vaid gruppide teema. Reaalsus on see, et see blogipostitus on loonud minust mulje, et ostan follower'e (jälgijaid – toim) ja petan firmasid, mis ei vasta kuidagi tõele,» selgitas Rohela.

Tema sõnul pääses Meidla Facebookis tegutsenud blogijate gruppi varjunimega, salvestas sealseid postitusi luba küsimata ja avaldas need enda blogis. «Ta jagas meie gruppi kuskil enda välismaa grupis, et meie grupp on seks-chat (seksivestlus – toim) ja et kõik liituks sellega,» kirjeldas suunamudija.

Rohela sõnul tegutses kõmuline grupp Facebookis väga lühikest aega ega mõjutanud kuidagi Instagrami laikide arvu või jälgijate kaasatust. Sellest hoolimata olevat Meidla oma postitusega blogijale tõsist kahju teinud.

«Minu jaoks on väga kurb see, et inimene ei näe, mida ta enda käitumisega tegelikult teeb. Ma saan varikontodelt vihakirju, kuskil Perekooli foorumis arutatakse seda teemat ja võtavad sõna inimesed, kellel pole endal aimugi, milline see olukord päriselt oli. Ja selle jaoks, et ta sellele postitusele kajastust saaks, kirjutas ta (Meidla – toim) suurematele sisuloojatele, et nad seda enda lehel edasi jagaks,» kirjeldas naine 2019. aasta sündmusi.

Rohela sõnul pole tema peamine eesmärk Instagramis ettevõtetega koostööd teha, vaid jagada oma sisu mõttekaaslastega. «Ma ei jaga sotsiaalmeedias enda igapäevast elu, vaid ma jagan sisu, mis inspireerib inimesi. Minu soov ja eesmärk on aidata neid inimesi, kes vajavad abi just vaimsel tasandil,» rääkis Rohela. Tema sõnul on ääretult ebaõiglane, et avalikkusele on jäetud mulje, nagu ta ostaks endale jälgijaid ja petaks firmasid.

Ebaõiglane kohtuotsus?

Eelmise nädala reedel teatas Rohela oma Instagrami-loos, et tema kurvastuseks lõppes kohtutee kaotusega. Kohus otsustas, et avaliku elu tegelasena peab Rohela taluma suurendatud kriitikat ja negatiivseid arvamusi. «Jah, ma polegi arvanud, et maailm on headust täis, kuid ma ei arvanud, et täiskasvanud eas pannakse mind taas olukorda, kus mul on tunne, et oleksin jälle see kolmanda klassi laps, keda kiusati ja miski ei aidanud,» puistas Rohela südant.

«Filmides võidab alati õiglus, kuid tuleb meeles pidada, et see juhtubki vaid filmides. Ja pliis (palun – toim), edaspidi kõigile: ärge uskuge, kui advokaat ütleb teile konsultatsioonis, et kindlasti me võidame selle ja su vastu on seaduslikult eksitud. See pole tõsi. Kunagi ei tea, mis otsus võib olla,» kirjutas Rohela ja soovitas hoolega mõelda, enne kui kohtuteed käima hakatakse.

«Mõelge enne, kas teil on tuhandeid, mida loopida. Vahel on mõistlikum lasta ennast n-ö kiusata avalikult, kui enda eest välja astuda,» tõdes ta.

Rohela esindaja oli tuntud vandeadvokaat Robert Sarv, kuid blogija kinnitas Elu24-le, et ei pidanud Instagrami-loos teda silmas. «Tegelikult on see kontekstist välja lõigatud ja ei mõelnud selle all Robert Sarve. Konsulteerisin paljude advokaatidega ja lõpuks võtsin tema enda kaitsjaks, kuna ta on sotsiaalmeedia alal väga pädev ja tema suhtes mul kriitikanoote pole,» rääkis Rohela.

Vandeadvokaat Robert Sarv oma advokaadibüroos Emerald Legal Tallinna kesklinnas. FOTO: Eero Vabamägi

Naise sõnul tegi Sarv oma tööd väga põhjalikult ja ta ei kahetse sugugi, et just tema omale advokaadiks võttis. «Küll aga ei tea kunagi ette, mida võib otsustada kohus,» tõdes blogija.

Elu24ga vesteldes tõdes Rohela, et on Eesti kohtusüsteemis tõsiselt pettunud. «See näitabki, et kiusamise vastu me internetis ei saa ja justkui avaliku elu tegelasena peangi ma olema arvestanud enda suhtes kõrgema kriitika ja negatiivsusega,» kurvastas suunamudija.

Kohtuvaidluse teine pool, postituse autor Erkki Meidla, võttis kogu loo lühidalt kokku.

«Ma leidsin ühe vea sotsiaalmeedias influencer'ite (suunamudijate – toim) vahel ja ma suunasin oma tähelepanu sellele, mille peale andis Caroly mind kohtusse. Ma olin sunnitud end suurte kuludega kaitsma ning kohus otsustas jätta Caroly Rohela hagi Erkki Meidla vastu ebaõigete andmete ümberlükkamise ja kahju hüvitamise nõudes täies ulatuses rahuldamata,» selgitas turundusblogija Elu24-le.

Palusime Meidlal kommenteerida väiteid, et ta reklaamis blogijate gruppi välismaa gruppides seksivestlusena ning palus tuntud suunamudijatel oma blogipostitust jagada, kuid seda ta teha ei soovinud. «Ei kinnita ega lükka ümber,» vastas Meidla.