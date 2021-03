IMEKAUNIS ⟩ Anni Rahula näitas, et jumestus ei ole naise ilu definitsioon

«Kuna ma viimasel ajal olen veidi kõnelnud sellel teemal, et kõike ei postita tihti sotsiaalmeediasse...kui räägitakse (õnneks mulle pole kirjutatud, aga olen näinud palju), et «meigiga on feik» ja «meigita näed haige välja»... siis on ju selgelt aru saada, et häda pole Sinus, vaid inimestel on alati mingi arvamus.. nii et ära Sina muretse, ole õnnelik!,» kirjutab Anni Rahula positiivsel noodil. Video taustal mängib Bobby McFerrini laul «Don´t Worry Be Happy», mis on ühtlasi ka naise lemmik laul.