VIDEO ⟩ Telerist poolpaljast Nechayevat näinud Madli Vilsar põrutab: kui seal oleks Seidi või Ada olnud, siis...

«Kui seal oleks nüüd Seidi või Ada olnud, siis oleks litsakas beib paljastavates riietes ekraanil tsirkust teinud, sest nad pole ooperilauljad ja teatris näitlejad eks. Aga praegu on huumor ja fun onju! Mis ühele lubatud, see teisele mitte!» kirjutas Instagramis endine Eesti Miss ja ilmatüdruk Madli Vilsar.

Madli Vilsar rääkis Elu24-le täpsemalt, mida ta öeldu all silmas pidas. Uurides Vilsarilt, kas ta usub, et eelmisel nädalal ülesse puhutud draama tekkis just sellest, et neid seostatakse «Rannamajaga», ütles naine: «Absoluutselt. Oleks tehtud nalja näiteks kellegi laulja üle, oleks kindlasti vabandatud või jäetud üldse (sketš) sellisel kujul tegemata».

«Samamoodi, kui laulja/näitleja teeb pesupildi/bikiinipildi, on see «wow, kui kena». Paneks keegi, kellel pole sellist staatust sama pildi, oleks kohe hambus kui litsakas ja paljastav,» räägib Vilsar.

Küsides Vilsarilt, kas missid on ühiskonna silmis tõsielustaaridega umbes samal pulgal, on ta veendunud, et kindlasti mitte. «Ilmatüdruk oli paljude arvates vanasti keegi, kelle üle võib nalja visata,» meenutab naine, kes on isegi ilmatüdruku ametit pidanud.

«Nechayeva on super-hot naine ja meeletult andekas, aga ma võin kihla vedada, et oleks näiteks mingi laulev ilmatüdruk, kellel ka ilus hääl, seal duši all trikoos laulnud ja endale vett peale lasknud, oleks ta maatasa tehtud,» räägib Vilsar.

«Rahva poolt on meil siin väga teistmoodi, kuidas tõsielustaarid peksa saavad autoriteetide poolt, aga muidugi on meie tõsielusaadete tase ka madalam,» tõdeb Vilsar ja toob näiteks, kuis Ühendkuningriikide tõsielustaari kaasati näiteks mainekas vaimse tervise kampaanias. «Lihtsalt kurb, kui ühed naised, kes teevad oma asja, materdatakse maha, aga teistele kiidetakse takka. Ilusad toredad naised kõik,» tõdeb Vilsar.

Naisel «Ringvaate» meeskonnale, ega Elina Nechayevale etteheiteid ei ole. «Oleks lihtsalt see keegi teine olnud, oleks see klipp maatasa tehtud ja labaseks/litsakaks tituleeritud. Eriti, kui oleks olnud meelelahutaja mingist muust valdkonnast, mida nii ägedaks ei peeta. Ma ei usu, et ükski naine vääriks vähem austust, sest sulle ei meeldi tema meelelahutusmaastik või hobi,» lõpetab Vilsar.

Kokku pakuti välja lausa 74 lemmikut lugu, millest valiti välja Top 5. Laulude popuriist tegi oma valiku Eesti eurolaulik ja ooperilaulja Elina Nechayeva, kes laulud duši all sisse laulis, seljas tumesinine trikoo ja mikriks dušipea.

1. Sõnajalg - «Tulge kõik» - 15 häält

2. Vaiko Eplik - «Soorebased» - 14 häält

3. Kuldne Trio - «Pese mu selga» - 12 häält

4. «Laul hommikuvõimlemisest» («See on sest, et tõusen vara») - 10 häält

5. Valter Ojakäär - «Rannakolhoosis» - 8 häält