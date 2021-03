VIDEOD ⟩ Koroonareeglite vastased ummistasid autodega Tallinna: meid on tuhandeid

Protestiaktsiooni sotsiaalmeedialehel seisab, et meeleavaldus on vabaduse, rahu ja demokraatia eest. «Silme ees on ainus tee ja see on vabaduse tee! Näitame igaüks ennast autode meres, nagu kõik oleks ühisest Eestimaa perest. Kõik, kes me ihkame vabadust, heiskame sel päeval lipud oma majadele ja autodele ning näitame, et hoolime üksteisest.»

«Tahaksime julgustada ja kutsuda kõiki üles rahumeelselt ja avalikult sõitma tänavatele ning sõnumit levitama autoritaarsete koroonapiirangute vastu, mis on meie elu kahjustanud rohkem kui seda ükski viirus ise on teinud,» kirjutatakse ürituse kirjelduses.

«Meil on hea meel teatada, et laupäeval 20.märtsil me ühineme kõik rahvusvaheliselt ühel päeval meie põhiliste inimõiguste, põhiseadusega kaitstud vabaduste ja ülemääraste piiramiste lõpetamiseks.Sõidame ja seisame koos inimlike väärtuste eest.»

Tallinna meeleavalduse alguspunktiks oli Rocca al Mare keskuse esine parkla, mis oli autodest absoluutselt pungil. Paljud osalejad olid oma sõiduvahendi ka Eesti lipuga kaunistanud. Signaalide saatel hakatigi üheskoos läbi linna sõitma.

Aktsiooniga liiguti seejärel läbi Kristiine Mustakivi poole. Laagna teel tekkis protestiaktsioonis osalejatest aga korralik ummik, mis mitmeid pealtnägijaid kaamera järele ulatama pani.

Tundub, et vahepeal tuli ka politseiametnikele vastuseid jagada.

Järgmiseks sihtkohaks oli Toompea, kus võis samuti ka paari politseinikku silmata.

Riigikogu liige Kalle Grünthal pidas tähtsa päeva puhul aktsioonis osalejatele kõne. «Täna me sõitsime läbi esimesed kilomeetrid ülemaailmselt vabaduse marssi tähistavast teekonnast,» sõnas ta alustuseks. «Ma tean, et enamik meist jõuab sellesse sihtkohta, mille nimi on vabadus.»

«Just praegu ei tohi me astuda mitte sammugi tagasi põhiõiguste ja vabaduse kaitsest, sest ajalugu on näidanud, et haritud ja igati intelligentne rahvas võib kergesti metsistuda,» jätkas Grünthal.

«Harvad ei ole olnud juhtumid, kus kaubanduskeskuste turvatöötajad kasutavad oma klientide suhtes põhjendamatut vägivalda. Meisse ei suhtuta enam kui inimestesse, vaid kui bioloogilistesse isenditesse,» ütles riigikogu liige.

Meeleavaldused toimusid lisaks Tallinnale ka Tartus, Viljandis, Pärnus, Narvas, Põlvas, Rakveres ja Kuressaares.