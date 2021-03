EDETABEL ⟩ Soomest sai taaskord maailma kõige õnnelikum riik, Eesti jäi esikolmikust kaugele

Veidi enam kui kolmandikus riikides esines oluliselt suurem negatiivsete emotsioonide sagedus, teatasid raporti autorid, viidates tõenäoliselt pandeemia tagajärgedele. Ent 22 riigi jaoks läks asi paremaks, mitmel Aasia riigil läks isegi paremini, kui eelmise aasta edetabelis. Hiina tõusis näiteks 94. kohalt 84. kohale.

«Üllataval kombel ei olnud keskmist heaolu langust, kui seda mõõta inimeste enda hinnangul oma elule,» ütles raporti üks autoritest John Helliwell. «Üks võimalik seletus on see, et inimesed näevad Covid-19 kui ühist, välist ohtu, mis kõiki mõjutab, ja et see on tekitanud suurema solidaarsus- ja kaastunde,» põhjendas autor.

Autorid ütlesid, et Soome «saavutas väga kõrge vastastikuse usalduse mõõdupuu, mis on aidanud pandeemia ajal elu ja toimetulekut kaitsta».