MIKS? ⟩ Tiger Woods enne saatuslikku avariid jalga gaasilt ei võtnud

Woods sattus tõsisesse liiklusõnnetusse veebruari lõpus. TMZi teatel ei näita ükski infokild seda, et Woods oleks teelt välja sõitmise vältimiseks piduritele vajutanud. Lisaks ei ole jälgi sellest, et golfitäht oleks jala gaasipedaalilt ära võtnud...

TMZi teatel sõnas õnnetuskohale jõudnud šerif, et miski ei viidanud sellele, et Woods oleks tarbinud alkoholi või juhtinud autot muude ainete mõju all. Šerif palus luba, et Woodsile tehtaks vereproov, kuid seda ei tehtud. Tegelikult on õnnetuse asjaolud sajaprotsendiliselt kindlaks tegemata.