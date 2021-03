SAHINAD ⟩ Kas Harry ja Meghani intervjuust välja lõigatud 115 minutit võivad siiski tele-eetrisse jõuda?

Teisipäeval TV3 eetris näidatud eksklusiivintervjuu Briti kuninglikust perekonnast lahku löönud prints Harry ja Meghan Markle'iga pakub endiselt kõneainet.

Briti meedia sahistab, et intervjuu oli esialgu kolm tundi ja 20 minutit pikk, kuid lõigati teleülekande jaoks pea kahe tunni jagu lühemaks. Eestis kestis see koos reklaamipausidega kaks tundi.

Huvi intervjuu vastu on suur: USAs kogus see üle 21 miljoni vaataja, Briti telekanalist ITV vaatas saadet üle 12 miljoni inimese. Üle maailma on paljastusi täis intervjuu telerite ette toonud 61 miljonit inimest, kirjutas Deadline eelmise nädala reedel.

Saade läks hästi peale ka eestlastele, TV3 andmetel jõudis see pea 270 000 inimeseni. «Kindlasti on tegemist suure õnnestumisega ning ajaloolise hetkega, kus nii eksklusiivne ja värske materjal jõuab sedavõrd kiiresti Eesti vaatajateni,» kiitis TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur.

Kuna Oprah Winfreyle antud intervjuu on korralik publikumagnet, pole ime, et mõlgutatakse mõtteid pikema versiooni eetrisse toomisest. «Tuntakse huvi selle vastu, et näidata intervjuud täispikkuses,» avaldas anonüümne allikas teletööstusest Briti väljaandele Sunday People.

Allika sõnul pole sel aastal Suurbritannias teist nii suurt hittsõud veel olnud. «Kui seda rohkem näidata, oleks võit reitingutes garanteeritud,» kinnitas ta.

Allikas jätkas: «Oprah' produktsioonifirma teab, et nad istuvad kullaaugu otsas, nii et on võimalik, et tehakse mingi diil.»