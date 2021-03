Eestisse võtetele sõitnud filmitäht avastas Viljandit: isegi Šotimaal pole nii külm

Steven Cree on Šoti filmi-, televisiooni- ja teatrinäitleja, keda tuntakse kõige rohkem Ian Murray rolli tõttu Starzi telesarjas «Outlander». Ta on mänginud ka sellistes filmides nagu «Brave», «300: Empire Rise», «Maleficent» ja «Churchill».

Näitleja tegi reedel Instagrami postituse, milles kirjutab, et järgmised paar nädalat asub tema kontor just Viljandis.

Mees käis laupäeval ka Viljandi ordulinnuse varemeid imetlemas. «Siin on väga ilus, aga ka väga külm. Ma vist polegi varem käinud kuskil, kus nii külm oleks. Isegi Šotimaal ei ole nii külm,» kommenteeris Cree.

Õudusfilm räägib perest, mis püüab kuskil Skandinaavia maapiirkonnas oma elu uuesti üles ehitada, kuid avastab siis, et mõned saladused on sedavõrd saatanlikud, et tuleb kaks korda maha matta. Filmi kohta saab rohkem lugeda siit.