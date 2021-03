Perearst Madis Veskimägi: eilne koroonabandiitide aktsioon jahmatas mind

«Mõned kuud tagasi tegin postituse, kuhu panin kirja järgneva lause: «Käimas on sõda, sõda kahel rindel.». Ühelt poolt viirusega - sellega on lihtne hakkama saada. Piisab kui vähendada sotsiaalseid kontakte, hoida vahet, vältida viibimist rahvarohketes kohtades, kanda maski, pesta käsi,” selgitab perearst. «Kuid sõda käib ka lauslolluse ja naiivsusega. Sellega on märksa raskem toime tulla. 95 protsenti inimestest on teadlikud kodanikud, kes teevad kõik, et mitte haigestuda. Järgi jääb 5 protsenti, kes võivad oma lausrumalusega kaasa tuua rängad tagajärjed.»