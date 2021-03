65. Eurovisiooni lauluvõistluse noorim osaleja on Kreekat esindav Stefania Liberakakis, kes sai detsembris 18-aastaseks. Lauljatari vanusest huvitavam on aga fakt, et tema euroloo on kirjutanud sama loominguline tandem, kes aitas teist aastat Eurovisioonile pääseda Uku Suvistel.

2002. aastal sündinud lauljatar, kes laval oma perekonnanime ei kasuta, sündis ja kasvas üles Hollandis Utrechti linnas, vahendas Greek City Times. Kreekaga seob teda perekond ning kohalik keel on tal kenasti suus.

Kreeka keele oskus lauljatari Eurovisioonile aitaski, vahendas escdaily.com. Stefania osales 2016. aastal laste Eurovisioonil, kus esindas tüdrukutepundiga Kisses Hollandit. Seal sattus ta suhtlema Kreeka riigitelevisiooni ERT-ga ning kui avastati, et andekas lauljatar räägib ka kreeka keelt, kutsuti ta telesse esinema.

2019. aastal võttis ringhääling neiuga uuesti ühendust ning kutsus ta Eurovisiooni jaoks prooviesinemisele. Mullu veebruaris kinnitati, et Stefania esindab Kreekat looga «Supergirl». Märtsis tuli aga Euroopa ringhäälingute liidult kurvastav teade, et 2020. aasta lauluvõistlus jääb ära.

Samal päeval kinnitas ERT, et Stefaniat välja ei vahetata ning ta saab järgmisel Eurovisioonil uue võimaluse.

17-aastaselt Eurovisioonile valitud lauljatari võib pidada tõeliseks lapsstaariks, kuna teles lõi ta laineid juba 2014. aastal, kui osales Hollandis kuulsa lauluvõistluse «Hääl» («The Voice») lastele mõeldud variandis.

Oma esimese singli andis Stefania välja 2018. aastal.

Kuigi lauljatar on tänavusel Eurovisioonil kõige noorem osaleja, ei löö tema vanus mingeid rekordeid: 1996. aastal «Kaelakee häälega» Eestit esindanud Maarja-Liis Ilus oli toona kolm aastat noorem, kõigest 15-aastane!

Stefania uuel võistluslaulul «Last Dance», mida avalikkus kuulis alles eelmisel nädalal, on positiivne ja lootusrikas sõnum. «Ma armusin selle laulu meloodiasse esimesel hetkel, kui seda kuulasin,» kiitis lauljatar ühismeedias.

Pole ka ime, et viis nii kaasahaarav on, kuna loo taga on Kreeka üks edukamaid muusikaprodutsente Dimitris Kontopoulos, kes on kirjutanud üle kümne eurolaulu. Nende seas ka mõlemad vene popstaari Sergei Lazarevi kolmanda koha lood «Scream» ja «You Are the Only One».

Eesti lugejatele tähelepanuväärsem on aga fakt, et Kontopoulos on produtseerinud ka Uku Suviste eelmise ja seekordse euroloo. Stefania tiimist leiab tuttavaid nimesid veelgi: tema võistluslugudele on sõnad kirjutanud ameeriklanna Sharon Vaughn, kelle sulest pärinevad ka Suviste riimid.

Nagu sellest veel vähe oleks, vaatavad Vaughni ja Kontopoulose nimed vastu ka Moldova tänavuse võistlusloo tagant. Moldovlasi esindab 33-aastane lauljatar Natalia Gordienco, kes on 2006. aastal juba Eurovisioonil käinud, kuid üsna edutult. Kontopoulose leiab veel Albaania euroloo produktsioonitiimist.

Kuigi Kreeka hitimeistril on pidevalt mitu rauda tules, pole ühegi tema lauluga veel Eurovisiooni võitu saavutatud. Siiski on ta aastate jooksul kirjutanud nii Aserbaidžaani kui ka Ukraina teise koha lood.