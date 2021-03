ELU 25 ⟩ Sotsiaalmaks peab surema!

Ükspäev kuulsin raadiost, et minister Tanel Kiik tahab kõigile eraisiku tuludele sotsiaalmaksu otsa kõrvetada. Nagu sots-eesliitega asjad tihtilugu, on sotsiaalministeeriumi lahendus finantsgenotsiidi maiguga, kuid tõuge selleks on asjalik. Kõigepealt lasen lahenduse pilbasteks, siis pakun oma, mis on võibolla sama arulage.

Aina rohkem tuleb kinni maksta kõikvõimalikku ravi

Kiige jutu tüvitekst on “Analüüs tervishoiusüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse ning ravikindlustustamata isikutele tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamiseks”. Lühidalt: aina rohkem tuleb kinni maksta nende ravi, kes tööd ei tee või ei saa teha. Haigekassa on kõhn kevadine koger. Järelikult tuleks litsentsitasudele, dividendidele, hoiuse intressidele ja üldse kõigile eraisiku tuludele sotsiaalmaks otsa keevitada.

Mu esimene reaktsioon oli, et tegu on maksuholodomoriga vabakutseliste vastu. Olin hiljuti mitu kuud ametlikult töötu. Inspireerivat täiskohaga otsa ei leinud, niisiis tegin südame kõvaks, viisin tubli inimese, kes mu firmas töötab, poole koha peale, võtsin mõned kliendid juurde ning hakkan endale tagasihoidlikku palka maksma. Ehk et sotsiaalministeerium saab lusikatäie sotsmaksu. Aga kirjanduse, teatri- ja filmivärgi litsentsitasudeta, millelt tuleb vaid tulumaks kinni pidada, oleks mul näpud põhjas.

Tööealisi jääb järjest vähemaks

Patuste tee on kividega sillutatud, aga selle lõpp on surmavalla sügavuses (Srk 21:10). Ju kõlab paljudele õiglaselt, et raha tuleb võtta “nihverdavate” vabakutseliste ja ettevõtjate ehk ennast ausast tööinimesest paremaks pidavate ekspluateerijate taskust. Tegelikkuses on “õiglastel” maksulahendustel mitu otsa. Näiteks miinimumpalk. Et tõstame miinimumi, sest ettevõtjal on ju raha lademes. Ei ole. Ta mõtleb kümme korda, enne kui kellegi tööle võtab. Kui võtab, pigistab hinge seest. Või ostab teenust vabakutseliselt, ampsudega, ja riik jääb ikkagi maksujupist ilma.

Riik tõstab makse ning hammustab aina suurema tüki, kasvõi aktsiisiprotsenti pidevalt tõstes. Ja püüab 19. sajandi taluniku või väikemõisniku kombel metsa müües ära elada, raiub, nii et puukallistajate pisaraid lendab.

Mida teeb eraisik, kui raha ei jätku? Viriseb, tõmbab püksirihma koomale, viriseb veel, aga lõpuks teenib raha juurde. Riik tõstab makse ning hammustab aina suurema tüki, kasvõi aktsiisiprotsenti pidevalt tõstes. Ja püüab 19. sajandi taluniku või väikemõisniku kombel metsa müües ära elada, raiub, nii et puukallistajate pisaraid lendab. Riik on sundseisus, sest füüsilisi isikuid, eriti tööealiseid, jääb Eestis vähemaks. Mitte ainult rahvaarv ei vähene, vaid töö iseloom muutub. Paljud mu tuttavad, sõltumata valdkonnast, on töö iseloomu mõttes vabakutselised. Näiteks finantsanalüütik, kes töötab kodus, ettevõtjatest rääkimata. Pandeemia õõnestab otsustavalt “tööl käimise” mudelit.

Mõttetu sotsiaalmaks