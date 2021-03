MAASIKAMAITSELINE! ⟩ Prantsusmaa politsei avastas suures koguses «narkootikume», mis osutusid hoopis millekski muuks

Prantsuse politsei andmetel viidi Pariisi tänavatel läbi uimastireid, mille käigus avastati 1 miljoni euro väärtuses MDMA ja ecstasyt.

Politseiametnikud jagasid rõõmusõnumeid Twitteris, tähistades heameelt, et suur kogus narkootikume arestiti ja need ei jõudnud Pariisi tänavatele. Säutsu saatel jagati ka fotot suurest kogusest ainetest, mis neil narkoparunitelt tabada õnnestus. Näilist edu nimetati lausa «vilja kandvaks uurimiseks».

Oh seda üllatust, kui selgus, et roosa pulber oli tegelikult lihtsalt jahvatatud lastemaiustused. Täpsemalt oli tegu maasikamaitseliste Haribo kummikommidega, mis on Prantsusmaal väga populaarsed, kirjutab The Independent.

Toksikoloogi andmetel leiti, et «korteris arestitud pulber oli neutraalne pulber, mis ei langenud ei narkootiliste ega mürgiste ainete alla». Sellest hoolimata seisab reidi käigus vahistatud kahtlustatava ees endiselt süüdistus varastatud mobiiltelefonide ja ekstaasitablettide valmistamiseks kasutatud masina omamise eest.