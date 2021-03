VIDEO ⟩ Vene paarike murdis kinno sisse, sõi kõhu täis ja asus kinotoolidel asjatama

Videos on näha, kuis paarike Peterburi kaubanduskeskuses asuvas Kinogradi kinos end väga vabalt tunneb. 18. märtsil vallatus meeleolus kinno tunginud paar valas välja joogid ja kinoistmetel hakati oma «filmi» lavastama. Mida armunud aga ei teadnud, oli see, et nende ulakused jäädvustati kõik turvakaameral, kirjutab Daily Star. Paaril aga vedas, sest neil õnnestus hommikul turvatöötajate märkamata kinost välja hiilida.