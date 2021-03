USA pesapallur vedas suurtes kogustes narkootikume: arvasin, et kotis on kingad

Peaspalluri autos oli kaks reisijat, kes politsei andmetel polnud narkootikumidega seotud. Reisikaaslased ütlesid, et nad on teel Phoenixist Denverisse, kuid mõlemad rääkisid ametivõimudele reisi kohta erinevat juttu.

Corrales sõnas politseile, et on teel Denverisse, et lapsi treeninglaagri jaoks treenida ning väitis, et tal ei saa autos olla narkootikume, sest peab rangelt kinni koduklubi Chicago Cubsi antidopingureeglitest.

Lõpuks ütles Corrales ülekuulamisel, et sõber Mehhikost Sinaloast pakkus talle 500 dollarit, et ta spordikoti Denverisse viiks. Ise samuti Sinaloast pärit Corrales arvas, et kotis on kingad või riided, kuid nentis end aimavat, et seal võib olla narkootikume.