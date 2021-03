PILDID JA VIDEO ⟩ Austraalia kaguosas on viimase 50 aasta võimsaim üleujutus

Kõige enam on kannatanud paduvihmade ja üleujutuse tõttu Uus-Lõuna-Wales, kus elab Austraalia 25 miljonist inimesest veerand ning kus olukord on katastrofaalne, teatab bbc.com.

«Paduvihmad, mis on viimase 50 aasta võimsamad, jõuavad sel nädalal Uus-Lõuna-Walesi idaossa, kus seni ei ole eiriti vihma sadanud. Ka seal võivad tekkida paduvihmadest tingitud üleujutused,» teatas Austraalia meteoroloogiameti Uus-Lõuna-Walesi osakonna juht Jane Golding.

Austraalia kaguosas on oma kodudest evakueeritud üle 18 000 inimese ja kuna sajud jätkuvad evakueeritakse veel. Hawkesbury ja Nepeani jõgi ning veel mõned väiksemad jõed on tõusnud üle kallaste.

Paduvihma tõttu üle kallaste tõusnud Nepeani jõgi ujutas Sydneys tänavad üle FOTO: Dean Lewins/epa/SCANPIX

Lisaks ajab üle Warragamba tamm, mis on Sydney põiline veeallikas. Kohalike võimude sõnul on viimase viie aasta jooksul esimene kord, mil tammis üleliigset vett on. Päevas voolab tammist üle 500 gigaliitrit vett, umbes sama palju vett on Sydney sadamas.

Senistel andmetel ei ole keegi looduskatatroofis raskelt vigastada saanud ega surnud, kuid osa inimesi on vajanud tulvevee eest päästmist.

Üleujutuse tõttu on päästeteenistus saanud tuhandeid kõnesid, milles inimesed on küsinud abi. Viimase ööpäevaga on päästeoperatsioone olnud üle 2000.

Politsei ja päästjad on andnud hoiatuse, et tulvavees ujumine ja jalgrattaga sõitmine on ohtlik, kuid siiski leidub neid uljaspäid, kes seda eiravad.

Austraalia meteoroloogiateenitus teatas, et möödunud nädalalõpu seisuga oli sadaud üle ühe meetri vihma. Enamikes maakondades oli sadanud 500 millimeetrit. Võrdluseks: umbes niipalju sajab Põhja-Euroopas aastas keskmiselt.

Koolid, ametiasutused ja osa lennuväljasid on suletud, suur osa teid on läbimatud.

Austraalia peaminister Scott Morrison teatas, et inimesed kelle majad ja maad jäid vee alla, saavad riigilt kompensatsiooni.

Üleujutusvee alla jäänud küün Austraalias Sydney eeslinnas Richmondis FOTO: SAEED KHAN/AFP/Scanpix

Loodus ei ole Austraaliat hellitanud. Kui suvel olid kuumuse tõttu ulatuslikud maastikupõlengud, siis nüüd sügisel on võimsad üleujutused.