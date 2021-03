Sharon Stone paljastab, kuidas tema kõige kõmulisem filmistseen tegelikult sündis

Sharon Stone'i Hollywoodi karjäär sai alguse juba 80ndatel ning peagi avaldab ta oma esimese autobiograafia. Enne raamatu ilmumist avalikustati aga mõned väljavõtted meediaväljaandes Vanity Fair.

Nende põhjal selgub, et Stone ei hoia oma raamatus tagasi ja kirjutab julgelt Hollywoodi räpasest küljest.

Näiteks väidab Stone, et filmi «Ürgne instinkt» kõmuline stseen ei valminud üldse nii, nagu talle oli lubatud. Kuigi selle rolliga kandideeris Stone esimest korda Kuldgloobusele, ei olnud tal esialgu aimugi, et ta kaamerate ees kõik paljastab.

Juttu on stseenist, kus Stone'i tegelaskuju Catherine Tramelli üle kuulatakse. Selle ajal muudab ta oma isteasendit nõnda, et näitab kõigile intiimpiirkonda. Väidetavalt oli filmi režissöör näitlejannale kinnitanud, et kõik jääb filmis näha. Stone aga ütles, et sai sellest teada alles filmi eelvaatamisel, kus olid vaid näitelajanna, advokaadid ning teised tähtsad isikud.

«Nii nägingi oma vagiina-stseeni esimest korda, kaua aega pärast seda, kui mulle öeldi: «Me ei näe midagi – sa pead lihtsalt aluspesu ära võtma, sest valge peegeldab valgust, seega teame, et sul on püksikud jalas»,» kirjutas Stone raamatus.

Sharon Stone koos «Ürgse instinkti» meesstaari Michael Douglasega. FOTO: Rights Managed/CANAL+ / CAROLCO PICTURES / TRIS/Scanpix

Näitlejanna jätkas: «Jah, sellele on olnud mitu eri vaatepunkti, kuid kuna see on minu vagiina, mis on selle kõige keskmes, las ma ütlen: teised vaatenurgad on jamad.»

Küllap viitab Stone sellele, et nii tema kui ka filmi režissöör Paul Verhoeven on kõmulisest stseenist aastate jooksul rääkinud ja mõlema versioonid juhtunust on erinevad.

Verhoeveni sõnul teadis Stone väga hästi, mis seda stseeni filmides juhtus ja et tema intiimpiirkond on kaameras näha. «Iga näitlejanna teab, mida ta näeb, kui tal on palutud püksikud ära võtta ja kaamera on sinna suunatud,» ütles Verhoeven aastaid tagasi, vahendab insidehook.com.

Filmi stsenarist Joe Eszterhas seda paljastust stseeni ei kirjutanud. Ta avaldas 2005. aastal enda memuaaris, et selle lisas režissöör ise: «Verhoeven otsustas, et see stseen oleks lõbusam, kui Sharonil ei oleks aluspesu jalas.»

Režissööri sõnul hakkas Stone põiklema alles siis, kui tema esindajad stseeni nägid ja seda ebasobilikuks pidasid. Eelkõige kartsid Stone'i esindajad, et see pole tema karjäärile hea. Seejärel nõudis näitlejanna stseeni eemaldamist, millest Verhoeven keeldus.