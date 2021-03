14-aastane poiss kogub ebatavalisel kombel raha, et vaenulike vanemate juurest ära kolida

Poisil on diagnoositud depressioon ja tema sõnul ei tee vaenumeelses perekonnas elamine seda kuidagi paremaks. Mõte kodunt välja kolida tekkis pärast seda, kui ta sõber teatas, et läheb teise linna gümnaasiumisse. Viimasel on krooniline haigus ja elab samuti perekonnas, kus suhted lähedastega on väga halvad. Nii otsustasidki nad koos iseseisvat elu alustada.

Poisi sõnul on kogu protsessi juures siiani keeruliseim olnud emalt nõusoleku saamine. «Kui väljakolimise plaan ei peaks õnnestuma proovin ma leida kodu mõne enda sugulase juures. Ausalt soovitaksin proovida panna nii palju motivatsiooni ning tööd väljakolimisse kuna see protseduur ei ole kõige lihtsam asi. Mul on teel veel mitmed suvetööd, korteriotsinguid ja uue põhikooli otsingud, kus mul oleks võimalik lõpetada üheksas klass.»

Poiss lisab, et seniajani pole ta sostiaaltöötaja poole pidanud veel pöörduma. «Siiani on see idee mu mõlema vanema poolt vastuvõetav ning nad on nõus mind rahaliselt mingit moodi toetama.»