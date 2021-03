USA näitleja Armie Hammeri nimi on viimastel kuudel palju meedias figureerinud, kuid mitte headel põhjustel. Väidetavalt on Hammeril kalduvused seksuaalse alatooniga kannibalismile ning nüüd süüdistab noor naine näitlejat vägistamises. Kui aga heita pilk Hammeri perekonna minevikku, jääb justkui mulje, et näitleja väidetav pahelisus voolab tal veres.